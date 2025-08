Pendler befürchten schwere Unfälle: Kommt jetzt die Autobahn-Abfahrt für den Memminger Flughafen?

Für die Verkehrsprobleme im Umfeld des Memminger Flughafens ist Abhilfe in Sicht: Der Bund will das Thema jetzt anpacken, das erhöht die Chancen auf eine weitere Abfahrt an der A96. Man sehe die „Wichtigkeit dieses Projekts“, sagte Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange (CSU, Nördlingen) unserer Redaktion.

Schon seit Jahren gibt es Klagen darüber, dass die Anschluss-Stelle Memmingen-Ost und der benachbarte Kreisverkehr stark überlastet seien. Dies hängt damit zusammen, dass die Passagierzahlen am Airport stark steigen und sich immer mehr Gewerbe rund um den Flughafen ansiedelt.

Zufahrt zum Flughafen Memmingen: Pendler befürchtet schwere Unfälle an der A96

Ein Pendler berichtete unserer Redaktion, dass wegen des vielen Verkehrs an der Anschluss-Stelle Memmingen-Ost gerade zu den Stoßzeiten am Morgen gefährliche Situationen entstünden.

Fluggäste und Pendler würden die Kapazitäten derart überlasten, „dass es zu einem erheblichen Rückstau von bis zu 500 Metern auf die A96 kommt“. Und weiter: „Die Abfahrt bleibt ein Flaschenhals, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für schwere Verkehrsunfälle sorgen wird.“

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob diese Probleme durch eine weitere Autobahn-Abfahrt behoben werden können. Laut einer Verkehrsstudie hat sich die Zahl der Fahrzeuge am Kreisverkehr zwischen 2010 und 2023 von täglich 18.000 auf knapp 30.000 erhöht.

Die durchschnittliche Wartezeit, um diesen Knotenpunkt zu passieren, liegt demnach bei über 45 Sekunden. „Dies entspricht der Schulnote sechs“, sagte ein Vertreter des mit der Studie beauftragten Ingenieurbüros. Der Bund sei nun gefordert, betonte Landrat Alex Eder (Freie Wähler).

Verkehr beim Memminger Flughafen soll entzerrt werden

Und der Bund will jetzt handeln: Im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation „geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie“, sagte Staatssekretär Lange unserer Redaktion. „Die Autobahn GmbH des Bundes bringt jetzt die europaweite Ausschreibung für die vorbereitenden Untersuchungen auf den Weg.“ Um den Verkehr in Richtung Memminger Flughafen zu entzerren, gibt es zwei Varianten.

So ist im Gespräch, die Anschluss-Stelle Memmingen-Ost umzubauen und mit einer Unterführung unter der Autobahn auszustatten. Die Abfahrt sei allerdings „in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt“, sagt Lange. Die Variante zwei sieht vor, wenige Kilometer weiter östlich, auf Höhe des Rastplatzes Burgacker Süd, einen neuen Autobahn-Anschluss zu bauen.

„Vom Gefühl her ist das die richtige Lösung“, sagt Tobias Ehrmann von der Autobahn GmbH. Nach seinen Worten müsste allerdings auch in diesem Fall die Abfahrt Memmingen-Ost verändert werden: Sinnvoll wäre demnach, den dortigen Kreisverkehr in eine Kreuzung mit Ampel umzubauen.

Wann wird die Autobahn-Abfahrt an der A96 gebaut?

Bleibt die Frage, wann das Projekt umgesetzt wird und sich die Lage für die Autofahrer tatsächlich verbessert. „Es kommt darauf an, ob man die nötigen Grundstücke bekommt und ob es Klagen gegen die Planung gibt“, antwortet Staatssekretär Lange. „Wenn es schnell geht, wird in fünf bis sechs Jahren gebaut. Wenn geklagt wird, kann es mehr als zehn Jahre dauern.“

Grundsätzlich gelte bei solchen Projekten, „dass wir schneller werden müssen“, sagt der Memminger Stimmkreis-Abgeordnete im Landtag, Klaus Holetschek. Positiv sei seit dem Regierungswechsel in Berlin, dass Bund und Freistaat nun bei vielen Vorhaben enger zusammenarbeiteten, ergänzt der CSU-Fraktionschef. (mit johs)