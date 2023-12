Amtshilfe: Landratsamt stellt kein Personal für Bad Wörishofen ab

Plus Der Personalengpass im Bad Wörishofer Rathaus wird nicht vom Landratsamt behoben, das steht nun fest. Doch die Behörde will anderweitig helfen.

Nach den jüngsten Kündigungen hat sich die Personalsituation im Rathaus von Bad Wörishofen zugespitzt. Man sah dort zuletzt keinen anderen Ausweg mehr, als das Landratsamt um Hilfe zu bitten. Doch dort will man die Bitte aus Bad Wörishofen nur zum Teil erfüllen.

Die Stadt Bad Wörishofen hatte um Amtshilfe beim Landratsamt Unterallgäu ersucht. Doch die Antwort fällt anders aus, als vermutlich erhofft. "Beim Ersuchen um 'Amtshilfe' der Stadt Bad Wörishofen handelte es sich nicht um die Bitte um Amtshilfe im klassischen Sinn", erläutert Behördensprecherin Sylvia Rustler auf Nachfrage unserer Redaktion. "Denn darunter versteht das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz vereinfacht gesagt Unterstützung bei einzelnen Vorgängen." Bad Wörishofen hatte aber offenbar weit mehr im Sinn. "In diesem Fall ging es allerdings um eine längerfristige Abordnung von Personal", erläutert Rustler. Dazu, das steht nun fest, wird es aber nicht kommen.