Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Peter Pohl als Kneipp-Doppelgänger aus Bad Wörishofen: Zukunft als offizieller Kneipp-Botschafter?

Bad Wörishofen

Kneipps Double wäre gerne offizieller Kneipp-Botschafter

Peter Pohl verkörpert seit drei Jahrzehnten den berühmten Pfarrer Kneipp und hat dabei viel erlebt. In der Schweiz wurde er von einem Mann aus dem Vatikan „enttarnt“.
Von Franz Issing
    • |
    • |
    • |
    Peter Pohl mimt seit 30 Jahren Pfarrer Sebastian Kneipp. Dessen Büste seht in Pohls Wohnung.
    Peter Pohl mimt seit 30 Jahren Pfarrer Sebastian Kneipp. Dessen Büste seht in Pohls Wohnung. Foto: Franz Issing

    Wer die Wohnung von Peter Pohl in Stockheim betritt, findet sich unversehens in einem kleinen Museum wieder. Zahlreiche Porträts des naturheilkundigen Priesters Sebastian Kneipp schmücken die Wände und auch Fachliteratur und Schriften türmen sich auf einem Tisch zuhauf. Sie beschreiben ausführlich den außergewöhnlichen Lebensweg des Kräuterpfarrers und Wasserdoktors, aber auch seine Fünf-Säulen-Therapie. Voller Stolz zeigt Pohl zudem eine Kneipp-Büste aus dem 18. Jahrhundert, ein Unikat, das in seinem Zuhause einen Ehrenplatz einnimmt. Pohl hat eine ganz besondere Beziehung zu Kneipp – er spielt ihn bei so gut wie allen Anlässen. Das brachte den Stockheimer schon in eine ungewöhnliche Zwickmühle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden