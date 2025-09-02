Kneipps Double wäre gerne offizieller Kneipp-Botschafter

Wer die Wohnung von Peter Pohl in Stockheim betritt, findet sich unversehens in einem kleinen Museum wieder. Zahlreiche Porträts des naturheilkundigen Priesters Sebastian Kneipp schmücken die Wände und auch Fachliteratur und Schriften türmen sich auf einem Tisch zuhauf. Sie beschreiben ausführlich den außergewöhnlichen Lebensweg des Kräuterpfarrers und Wasserdoktors, aber auch seine Fünf-Säulen-Therapie. Voller Stolz zeigt Pohl zudem eine Kneipp-Büste aus dem 18. Jahrhundert, ein Unikat, das in seinem Zuhause einen Ehrenplatz einnimmt. Pohl hat eine ganz besondere Beziehung zu Kneipp – er spielt ihn bei so gut wie allen Anlässen. Das brachte den Stockheimer schon in eine ungewöhnliche Zwickmühle.

