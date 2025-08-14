Bergsteiger Peter Sitty und die Zeitreise zum Mindelheimer Klettersteig

Peter Sitty ist 94 Jahre alt. Doch ein Besuch bei ihm in Dorschhausen verläuft ganz anders als man ihn sich bei einem Mann in diesem Alter vorstellt. Es gibt vor allem viel zu lachen und jede Menge hintergründigen Humor. Und es ist eigentlich auch nicht selbstverständlich, dass man dabei zunächst einmal ein Stamperl Schnaps angeboten bekommt. Eine kleine Anspielung auf den Boandlkramer aus dem Stück vom „Brandnerkasper“. „Wann wir dorthin kommen, entscheiden nicht wir“, meint Peter Sitty, „sondern der da oben.“ Sitty ist ein Stück Zeitgeschichte. Anlass des Besuchs war eigentlich das Jubiläum des Mindelheimer Klettersteigs, von dessen Anfängen Sitty einen wahren Bilderschatz besitzt. Doch schnell wird klar: das ist längst nicht alles.

