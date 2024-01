1000 Euro Schaden nach Parkrempler

Unbekannter fährt Auto auf einem Supermarktparkplatz an und verschwindet. Wer hat etwas gesehen?

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mindelheimer Straße Pfaffenhausen wurde am Montagabend ein Auto angefahren. Laut Polizei beläuft sich der Schaden an der Fahrertür auf rund 1000 Euro. Der Verursacher verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei Mindelheim (Telefon: 08261/76850) Zeugen, die Hinweise geben können. (mz)