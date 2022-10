17 Projekte für alle in Pfaffenhausen, Breitenbrunn, Oberrieden und Salgen

Mithilfe des Regionalbudgets wurde in und um Pfaffenhausen einiges umgesetzt. Jetzt kann man sich mit neuen Ideen um Geld bewerben.

Was haben ein öffentliches WC in Unterrieden, ein Dorftreffpunkt in Bedernau und ein Bücherhäusle in Salgen gemeinsam? Sie alle wurden im vergangenen Jahr gebaut und über das sogenannte Regionalbudget gefördert. Doch es waren nicht die einzigen Aktionen in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pfaffenhausen, die Geld erhielten.

17 Projekte liefen im Jahr 2022 über das Regionalbudget. Insgesamt bekam die VG vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben so einen Zuschuss von ungefähr 66.000 Euro. Die vier Gemeinden Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen und Salgen übernahmen den Eigenanteil von ungefähr 7300 Euro.

Die Projekte des Regionalbudgets sollen das Miteinander vor Ort stärken

Allen Projekten ist gemein, dass sie die Gemeinschaft und das soziale Miteinander vor Ort stärken, erhalten und zum Teil weiterentwickeln, erklärt Ulrike Daufratshofer von der ILE „ZAM – Zukunft aktiv meistern“. Projektträger waren Vereine, Kirchenstiftungen und die VG-Gemeinden selbst.

Ehrenamtliche haben am Dorfplatz in Unterrieden eine öffentliche Toilette gebaut. Foto: Ulrike Daufratshofer

Das öffentliche WC am Dorfplatz in Unterrieden wurde von Ehrenamtlichen gebaut und von der Gemeinde Oberrieden finanziert.

Den Rastplatz mit E-Bike-Ladestation in Oberrieden Richtung Maria Baumgärtle hat der Schützenverein Hubertus Oberrieden organisiert.

Der Schützenverein Hubertus hat an der Straße nach Maria Baumgärtle einen Rastplatz mit E-Bike-Ladestation geschaffen. Foto: Ulrike Daufratshofer

Das Bücherhäusle in Salgen, gegenüber der Kirche, ist von der Gemeinde umgesetzt worden.

Den Dorftreffpunkt in Bedernau hinter dem Feuerwehrhaus haben der Pfarrgemeinderat gestaltet und die Gemeinde Breitenbrunn finanziert.

Hinter dem Feuerwehrhaus in Bedernau ist ein Dorftreffpunkt entstanden. Foto: Ulrike Daufratshofer

Weitere öffentlich zugängliche Projekte sind die Spielgeräte auf dem Spielplatz in Hausen und beim Sportplatz Salgen/Bronnen, die Stockschützenhütte beim SV Salgen/Bronnen, der barrierefreie Weg zum Sportheim in Pfaffenhausen, eine Erweiterung einer gepflasterten Fläche mit Überdachung auf der Freizeitanlage in Loppenhausen und das Kriegerdenkmal in Unterrieden auf dem Friedhof, welches neu gestaltet wurde.

Jetzt kann man sich mit neuen Projekten fürs Regionalbudget bewerben

Ab sofort können neue Anträge für das Regionalbudget gestellt werden – und zwar bis 10. Januar 2023. Die Projekte müssen wieder bis Ende September 2023 umgesetzt und bezahlt werden. Voraussetzungen ist wieder, dass die Projekte die Gemeinschaft und den Zusammenhalt vor Ort stärken – und sie müssen im Bereich der VG-Gemeinden angesiedelt sein. Es gibt bis zu 80 Prozent Zuschuss, maximal jedoch 10.000 Euro. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 Euro werden nicht gefördert.

Im Vergleich zum Vorjahr werden interkommunale Projekte und Projekte, die öffentlich zugänglich sind eher gefördert, heißt es von Ulrike Daufratshofer. Informationen zum Regionalbudget sind auf den Homepages aller Gemeinden, der Pfarreiengemeinschaft und der Verwaltungsgemeinschaft zu finden. Zudem steht Daufratshofer bei Fragen zur Verfügung, Telefon 0170/3878727, E-Mail an ulrike.daufratshofer@bistum-augsburg.de. (mz, home)