Pfaffenhausen

vor 35 Min.

18 Ideen für ein geplantes Wohnprojekt - und drei Preisträger

Plus Zum ersten Mal gab es in Pfaffenhausen einen Architekturwettbewerb in dieser Größe. Gebaut werden sollen Wohnungen und eine Tagespflege. Das sind die Preisträger.

Von Melanie Lippl

Wer ein Haus baut, hat die Qual der Wahl: Genauso erging es jetzt einer Jury, die in der Pfaffenhausener Aula zwei Tage lang über die Pläne für einen Anbau an das Seniorenzentrum St. Anna zu entscheiden hatte. Zum ersten Mal gab es einen Architekturwettbewerb in dieser Dimension in Pfaffenhausen, sagt Bürgermeister Thomas Leinauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

