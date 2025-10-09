Icon Menü
Pfaffenhausen: 40 Jahre für den Markt im Einsatz

Pfaffenhausen

40 Jahre für den Markt im Einsatz

Fritz Widmann aus Pfaffenhausen feiert 90. Geburtstag
Von Ulf Lippmann
    Zum 90. Geburtstag von Fritz Widmann gratulierten auch Bürgermeister Thomas Leinauer und Michael Gropper.
    Zum 90. Geburtstag von Fritz Widmann gratulierten auch Bürgermeister Thomas Leinauer und Michael Gropper. Foto: Hampp, Gemeinde Pfaffenhausen

    Seinen 90. Geburtstag hat Fritz Widmann in Pfaffenhausen gefeiert. Zum Gratulieren kamen deshalb die drei Bürgermeister Thomas Leinauer, Michael Gropper und Georg Hampp. Zusätzlich zu den Glückwünschen überbrachten sie eine kommunale Dankurkunde. Widmann war von 1984 bis 2008 als Marktrat tätig. 2002 wurde er in den Ausschuss für Landwirtschaft und Wald berufen. Fortan übernahm er ehrenamtlich die Aufgabe als Waldwart, die er bis Ende 2024 mit vollem Einsatz, Leidenschaft und großem Sachverstand ausfüllte. Insgesamt war der Jubilar 40 Jahre lang ehrenamtlich für den Markt Pfaffenhausen tätig.

