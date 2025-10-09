40 Jahre Partnerschaft mit Massignano

Eine Gruppe von über 60 Personen aus Pfaffenhausen besuchte die italienischen Freunde im 885 Kilometer entfernten Massignano. Das Treffen wurde von den beiden Gemeinden organisiert, um die Partnerschaft wieder aufleben zu lassen und die Bindung zwischen den Kommunen zu stärken. Im Rathaussaal tauschten Bürgermeister Massimo Romani und sein Amtskollege Thomas Leinauer Geschenke aus. Sie erinnerten an die lange Geschichte der Freundschaft, die in den 1980er Jahren dank der Initiative von Giovanni „Nino“ Silenzi begann und 1985 offiziell begründet wurde. Die Gäste aus Pfaffenhausen erwartete ein umfangreiches Programm, das unter anderem Museumsbesuche, die Besichtigung einer Weinkellerei und eine Tour durch Ascoli Piceno, die „Stadt der hundert Türme“, umfasste. Außerdem wurde das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft auf dem Dorfplatz gefeiert. Dazu spielten die Musikkapellen aus Massignano und Pfaffenhausen. Vor der Abreise nach Pfaffenhausen legten die Bürgermeister und Willy Moser vom Soldaten- und Veteranenverein Blumengebinde am Denkmal für die Gefallenen aller Kriege nieder.

