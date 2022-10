60-Jähriger übersieht Bahnschranke

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Freitag in Pfaffenhausen: Ein Mann hatte die Bahnschranke übersehen und sie mit dem Auto beschädigt.

Wegen eines „gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr“ und einem Schaden von rund 3000 Euro muss sich nun ein 60-jähriger Autofahrer verantworten.

Laut Polizei war er am Freitag auf der Memminger Straße in Pfaffenhausen in westlicher Richtung unterwegs gewesen und hatte wegen der tief stehenden Sonne die geschlossene Bahnschranke übersehen: Es kam zum Zusammenstoß.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls an der Bahnschranke

Da der Mann mit seinem Auto bereits auf den Schienen stand, fuhr er laut Polizei weiter. Erst zuhause habe er die Polizei verständigt. Die sucht jetzt Zeugen des Unfalls unter Telefon 08261/76850. (mz)