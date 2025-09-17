Icon Menü
Pfaffenhausen: ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Pfaffenhausen

ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Einschulung
Von Valerie Mesenburg und Franziska Biechele für Grundschule und Mittelschule Pfaffenhausen
    • |
    • |
    • |
    Die Klasse 1c in Pfaffenhausen.
    Die Klasse 1c in Pfaffenhausen. Foto: Valerie Mesenburg

    Die Klasse 1c in Pfaffenhausen wird von Roland Wiedemann unterrichtet. Eingeschult wurden: Leon Böck, Felicia Braß, Lena Braunmiller, Luisa Götz, Fiona Handfest, Ashmeet Kaur, Linda Kraus, Lena Lidel, Patricia Mang, Rebecca Mang, Leni Matzka, Mark Mildner, Laura Müller, Karolina Reichart, Vincent Ries, Emil Ritter, Laura Sauter, Paul Schedel, Jonathan Schmid, Jonas Schuhbauer, Moritz Staiger, Matteo Straub, Emilia Thalhofer, Marco Weh, Laurin Zuchtriegel, Melina Zugmaier.

