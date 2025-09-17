ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Die Klasse 1c in Pfaffenhausen wird von Roland Wiedemann unterrichtet. Eingeschult wurden: Leon Böck, Felicia Braß, Lena Braunmiller, Luisa Götz, Fiona Handfest, Ashmeet Kaur, Linda Kraus, Lena Lidel, Patricia Mang, Rebecca Mang, Leni Matzka, Mark Mildner, Laura Müller, Karolina Reichart, Vincent Ries, Emil Ritter, Laura Sauter, Paul Schedel, Jonathan Schmid, Jonas Schuhbauer, Moritz Staiger, Matteo Straub, Emilia Thalhofer, Marco Weh, Laurin Zuchtriegel, Melina Zugmaier.

