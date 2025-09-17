ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Klassenlehrerin Juliana Bräu begrüßte die Buben und Mädchen in der 1d in Pfaffenhausen. es ind: Max Bock, Pia Böhm, Lukas Demmler, Hannah Ellenrieder, Max Ellenrieder, Lina Epple, Lennart Galicz, Amelie Immerz, Felix Lehner, Leon Neff, Ben Neza, Luka Neza, Carolina Rampp, Carlotta Rogg, Sarah Saumweber, Erik Schaut, Leo Schmid, Ella Simnacher, Everly Singh, Noomi Sonntag, Yuna Steuermann, Izabela Suloska, Marius Weber, Marlena Weigele, Klea Wohlhaupter, Leonie Wurm, Arne Zech

