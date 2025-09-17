Icon Menü
Pfaffenhausen: ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Pfaffenhausen

ABC-Schützen an der Grundschule Pfaffenhausen

Erster Schultag an den Grundschulen
Von Ulf Lippmann
    Die Klasse 1d in Pfaffenhausen.
    Die Klasse 1d in Pfaffenhausen. Foto: Valerie Mesenburg

    Klassenlehrerin Juliana Bräu begrüßte die Buben und Mädchen in der 1d in Pfaffenhausen. es ind: Max Bock, Pia Böhm, Lukas Demmler, Hannah Ellenrieder, Max Ellenrieder, Lina Epple, Lennart Galicz, Amelie Immerz, Felix Lehner, Leon Neff, Ben Neza, Luka Neza, Carolina Rampp, Carlotta Rogg, Sarah Saumweber, Erik Schaut, Leo Schmid, Ella Simnacher, Everly Singh, Noomi Sonntag, Yuna Steuermann, Izabela Suloska, Marius Weber, Marlena Weigele, Klea Wohlhaupter, Leonie Wurm, Arne Zech

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

