Adventsstimmung wie aus dem Bilderbuch bei "Pfaffenhausen leuchtet"

Plus Auch bei Schneetreiben genossen die zahlreichen Besucher die vorweihnachtliche Vielfalt beim Aktionstag "Pfaffenhausen leuchtet".

Beim Aktionstag „ Pfaffenhausen leuchtet“ glitzerten die vielen Lichter mit dem Schnee um die Wette und romantischer hätte es kaum sein können. Die winterliche Hauptstraße sah aus, in eine Szene wie aus dem Bilderbuch.

Die weiße Pracht, die vor allem anfangs ziemlich nass und matschig vom Himmel kam, schreckte die Besucher nicht ab und die Gäste kamen zahlreich. Dicht gedrängt und bestens vorbereitet auf ihren großen Auftritt im Vorraum der Raiffeisenbank standen die 30 Kinder des Pfaffenhausener Kinderchores. Gemeinsam mit den Chorleiterinnen Isabell Braunmiller, Franziska Gropper und Clara Schlögel sorgten sie mit ihren fröhlichen, besinnlichen und vertrauten Liedern für vorweihnachtliche Stimmung und ernteten viel Applaus.