Nach tragischem Unfall: Jenny Saumwebers langer Weg zurück ins Leben

Plus Vor 15 Jahren ist Jenny Saumweber von einem Bus überfahren worden. Die Folgen spürt sie bis heute. Von 27 Operationen, ihrem harten Kampf und dem Mut, eine kurze Hose anzuziehen.

Von Melanie Lippl

Das Foto sieht auf den ersten Blick aus wie eines der Abermillionen Bilder, die auf Instagram zu finden sind. Eine junge Frau steht auf einem Stein im Wasser. Sie trägt ein weißes Top mit kurzer Hose und strahlt in die Kamera. Erst auf den zweiten, vielleicht gar auf den dritten Blick fällt auf, dass einer ihrer Unterschenkel anders geformt ist als der andere. Uneben, ein wenig wulstig, wie aus Einzelteilen zusammengesetzt. Genau 15 Jahre nach ihrem schweren Unfall zeigt sich Jenny Saumweber zum ersten Mal so in der Öffentlichkeit. Mit kurzer Hose. Ohne Kompressionsstrumpf. Mit all ihren Narben, mit denen sie lebt, seit ein Bus sie überfahren hat.

"Busunfall: Neunjährige Radlerin schwerverletzt", lautet die Meldung, die im Sommer 2008 nach dem Unfall in der Zeitung erscheint. Auf 15 Zeilen wird beschrieben, dass ein Mädchen, das in Pfaffenhausen im Unterallgäu mit dem Rad unterwegs war, mit einem Bus zusammengestoßen ist. Dass sie mit schweren Unterschenkelverletzungen mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht wurde und dass der Sachschaden bei rund 200 Euro liegt.

