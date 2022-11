Aufatmen in Pfaffenhausen: Endlich nicht mehr wöchentlich kehren!

Pfaffenhausen ändert seine Satzung zur Straßenreinigung: Künftig haben die Bürgerinnen und Bürger samstags frei.

Die Pfaffenhausenerinnen und Pfaffenhausener können aufatmen! Schon bald haben sie wieder mehr von ihrem Samstag, können an diesem Tag tun und treiben, was sie möchten, statt pflichtbewusst die Straße an ihrem Grundstück zu kehren und zu reinigen. Das war laut der seit 20 Jahren bestehenden „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ nämlich Pflicht – und zwar „jeden Samstag“, wie es in dem Schriftstück hieß.

Weil solche Satzungen nur 20 Jahre gültig sind, hat sich der Marktrat nun dieses Themas angenommen und die Verordnung erneuert. Orientiert hat er sich dabei an Vorlagen des Gemeindetags.

Geh- und Radwege müssen nun nicht mehr jeden Samstag gereinigt werden

Künftig müssen Geh- und Radwege nicht mehr jeden Samstag, sondern „nach Bedarf“ gereinigt und im Herbst von Laub befreit werden. Statt die Straßen bei Trockenheit zu sprengen, wenn sie nicht staubfrei angelegt sind, müssen die Anwohnerinnen und Anwohner laut Regel Nummer fünf nun Gras, Unkraut, Moos und andere Pflanzen aus den Ritzen und Rissen im Straßenkörper entfernen sowie die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freimachen, besonders nach Un- oder Tauwetter.

Insgesamt 14 Paragrafen regeln, was wann und wie gereinigt werden muss. Neu ist die Einteilung der Straßen in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Reinigungsvorschriften. Zur Gruppe A gehören die „Big Four“ mit mehr als 5000 Fahrzeugen am Tag: die Hauptstraße, Krumbacher, Memminger und Mindelheimer Straße. Hier müssen nur Geh- und Radwege sowie Park- und Grünstreifen gesäubert werden. Wegen des vergleichsweise starken Verkehrs ist eine Reinigung der Straße selbst nicht zumutbar, erklärte Bürgermeister Thomas Leinauer.

Je nach Gruppe muss die Straße unterschiedlich gereinigt werden

Bei Straßen der Gruppe B muss zusätzlich noch der Fahrbahnrand in einer Breite von 0,5 Meter gesäubert werden. Dazu zählen die Ortsdurchfahrten Egelhofen, Weilbach und Heinzenhof sowie in Schöneberg die Dorfstraße, Hasberger und Kirchheimer Straße. Alle anderen Straßen in Pfaffenhausen und seinen Ortsteilen gehören zur Gruppe C: Hier sind Bürgerinnen und Bürger bis zur Fahrbahnmitte für die Reinigung zuständig.

Im Winter muss werktags ab 7 Uhr Schnee geräumt werden, an Feiertagen und Sonntagen darf man eine Stunde länger schlafen und muss erst ab 8 Uhr räumen. Gestreut werden darf übrigens nur mit abstumpfenden Stoffen wie Splitt oder Sand, nicht aber mit Tausalz oder anderen ätzenden Stoffen.

Warum die Verordnung kein "zahnloser Tiger" ist

Marktrat Benjamin Scheifele bezeichnete die Verordnung als „zahnlosen Tiger“: „Die sollte man ausdrucken und einigen zustellen“, sagte er. Ihm widersprachen Bürgermeister Leinauer und sein Stellvertreter Georg Hampp: Mehrmals im Jahr würden Bürgerinnen oder Bürger auf ihre Räum- und Reinigungspflichten hingewiesen. Falls sie trotzdem nicht zum Besen oder der Schaufel greifen, beauftragt der Markt jemanden mit den Arbeiten – und rechnet dies dann ab.

Die neue Verordnung wurde am Freitag veröffentlicht und ist nach Ablauf einer Woche gültig. Diesen Samstag muss also noch ein letztes Mal brav gekehrt werden ...