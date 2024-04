Autos streifen sich

Zwei Autos haben sich bei Pfaffenhausen mit den Außenspiegeln gestreift. Einer der Unfallbeteiligten fuhr einfach weiter.

Mit einem Fall von Unfallflucht hat es die Mindelheimer Polizei zu tun. Ein 49-jähriger Autofahrer war demnach am Mittwoch gegen 5.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhausen in Richtung Heinzenhof unterwegs, als ihm etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang ein Auto entgegenkam. Dabei streiften sich die beiden Außenspiegel der Pkw, was einen Schaden von rund 150 Euro verursachte. Während der 49-Jährige anhielt, fuhr der Fahrer des anderen Autos einfach weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallbeteiligten machen können, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)