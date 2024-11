Bafin-Präsident zu Gast bei der Raiffeisenbank Pfaffenhausen

Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), hat die Raiffeisenbank Pfaffenhausen besucht und sich deren Kritik gestellt. Laut der Raiba stelle die „überbordende Regulatorik“ im Bankwesen gerade für kleinere und mittlere Banken eine unverhältnismäßig hohe Belastung dar. „Allein in diesem Jahr sind über zehn Vorschriften neu hinzugekommen“, so Vorstandsvorsitzender Walter Eberhard. Aktuell bestehen für die Bank über 100 Meldevorschriften. Branson waren die Kritikpunkte bekannt, Ansatzpunkte sieht er vor allem bei der Proportionalität und Komplexität. Er unterstrich, dass die Bafin an dem Thema dranbliebe. Unser Bild zeigt: (von links) Walter Eberhard, Mark Branson, Vorstandsmitglied Erwin Schilling und Bereichsleiter Stefan Miller.

BaFin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis