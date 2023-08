Bei der Firma Raico in Pfaffenhausen gibt es neue Geschäftsführer

Bei Raico in Pfaffenhausen steht ein Generationswechsel an: Albert Inninger und Manfred Hebel übergeben die Leitung des internationalen Unternehmens.

Bei der Firma Raico Bautechnik steht ein Wechsel an der Spitze an: Zum 1. Oktober übergeben die beiden Geschäftsführer Albert Inninger und Manfred Hebel die Verantwortung an ein Duo, das in dem Pfaffenhausener Unternehmen bereits bestens bekannt ist.

Die beiden bisherigen Prokuristen Bernd Schweinberger und Hagen Weber werden das international tätige Unternehmen künftig leiten. Laut Albert Inninger sind die beiden seit vielen Jahren in der Firma, kennen dementsprechend das Geschäft, die Kunden und Partner gut und seien in der Belegschaft sehr geschätzt.

Raico entwickelt und vertreibt innovative Verglasungssysteme aus Holz, Stahl und Aluminium für Fenster, Fassaden, Türen und Glasdächer. Nach Kundenanforderung entstehen dabei anspruchsvolle Systemlösungen und Sonderanfertigungen, beispielsweise für die Dacherweiterung der ehemaligen Diamantenbörse in Amsterdam.

Die Dacherweiterung der ehemaligen Diamantenbörse in Amsterdam war eines der spektakulärsten Großprojekte der Pfaffenhausener Firma Raico. Foto: Raico

Der neue Chef arbeitet bereits seit 25 Jahren bei Raico

Bernd Schweinberger arbeitet seit 25 Jahren bei Raico, derzeit als Leiter Finanzen und IT. Er wird als Geschäftsführer künftig die Bereiche Finanzen, Personal, IT und After Sales verantworten. Hagen Weber ist seit 13 Jahren im Unternehmen und leitet derzeit den Vertrieb. Im Rahmen der Geschäftsführung wird er zukünftig für die Bereiche Vertrieb, Technik & Entwicklung und Marketing zuständig sein, wie Raico mitteilt.

Die beiden aktuellen Geschäftsführer werden sich zum 1. Oktober aus dem operativen Geschäft zurückziehen, dem Unternehmen jedoch als Repräsentanten verbunden bleiben. Als Gründer und Mehrheitsgesellschafter wird Albert Inninger Raico weiterhin begleiten. Manfred Hebel wird die Pfaffenhausener Firma auch künftig aktiv in den verschiedenen Branchenverbänden vertreten.

Die Pfaffenhausener Firma will international noch mehr wachsen

Die neuen Chefs Schweinberger und Weber wollen unter anderem die Präsenz von Raico im In- und Ausland auf- und ausbauen. Insbesondere im Bereich der internationalen Märkte sieht die zukünftige Geschäftsführung Wachstumschancen, heißt es in einer Mitteilung von Raico. Erst vor Kurzem hat das Unternehmen neue Vertriebsniederlassungen in Spanien und Nordamerika eröffnet. Wachstumspotenzial gebe es auch bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios im Bereich nachhaltiges und serielles Bauen mit hohem Vorfertigungsgrad.