Pfaffenhausen ist bereit fürs neue Schuljahr

In Pfaffenhausen wurden Kinder aus der Ukrainefür die Schule in Deutschland fit gemacht.

Der Ukraine-Krieg hat viele Menschen zur Flucht gezwungen. Damit die bereits schulpflichtigen Kinder in Deutschland richtig ankommen können und bereits eine gute Grundlage bekommen, um ab September im neuen Schuljahr am regulären Unterricht teilnehmen zu können, wurden Willkommensgruppen gebildet – eine davon an der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen.

Olga Schaut aus Unterrieden, die selbst in der Ukraine geboren wurde, unterstützt die zwölf Mütter mit ihren Kindern, die zunächst in Unterrieden untergekommen waren und inzwischen auf Wohnungen und kleine Häuser in der Umgebung verteilt wurden. Schaut stellte auch die Weichen für den Kontakt mit der Schule und für die Voraborganisation der Willkommensklasse.

Eine Sprachlerngruppe in der Pfaffenhausener Grundschule

Schulleiterin Renate Förner kontaktierte dazu das Schulamt, erfuhr, dass es möglich wäre, bezahlte Lehrer für die ukrainischen Kinder zu organisieren. Doch es gelang ihr nicht, in der kurzen Zeit Personal verbindlich für den vorgegebenen Zeitraum zu engagieren. Deshalb richtete Förner eine Sprachlerngruppe ein, die von Freiwilligen ehrenamtlich betreut wurde. Annemarie Kutter, Isolde Bauer und Sarah Seitz-Stocker hatten eine pädagogische Vorbildung und leiteten den Unterricht, unterstützt von den Helferinnen Ernesta Beck, Rosi Moser, Charlotte Albes, Roswitha Bisle und Christa Tasler.

Unterrichtet wurde am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils etwa drei Stunden lang. Dabei war immer eine ausgebildete Pädagogin dabei, mit ein oder zwei ehrenamtlichen Helferinnen. Anfangs waren es 14 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, die den Unterricht besuchten. Es klappte gut, alle zusammen zu unterrichten, allerdings kehrten schon bald wieder einige Frauen mit ihren Kindern in ihre Heimat zurück, sodass es zum Schuljahresende nur noch sieben Kinder in der Willkommensgruppe waren.

Sprachlehrunterricht beginnt mit Bildern

Förner meldete die Willkommensgruppe beim Schulamt an. Eine Lehrerin der Schule hatte Erfahrung mit dem Fach „Deutsch als Zweitsprache“ und gab den Ehrenamtlichen der Willkommensgruppe eine Einführung zum „Sprache lehren“. Mit Bildern begann der Unterricht, dazu gab es von Karl Landherr aus Thannhausen ein Arbeits- und Basisheft.

Später bekamen die Kinder noch das Büchlein unserer Zeitung, in dem der bebilderte Sprachkurs Deutsch-Ukrainisch der Capito-Seiten zusammengefasst ist. Alle Kinder sind jetzt bereit für den Unterricht im neuen Schuljahr – und zum Abschluss der „Willkommensklasse“ gingen die Kinder mit den Betreuerinnen und Betreuern an einem Tag zum Einkaufen und am nächsten kochten sie zusammen Pizza.