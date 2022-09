Pfaffenhausen

Bier und Limo sprudeln bei Storchenbräu auch weiterhin

Hans Roth, Chef von Storchenbräu in Pfaffenhausen, hat gut lachen: Weil seine Bierabfüllanlage auch mit Stickstoff betrieben werden kann, kann er den derzeitigen Kohlensäure-Mangel gut überbrücken.

Plus Sollte der Mangel an Kohlensäure anhalten, gibt es bei Storchenbräu in Pfaffenhausen nun eine Alternative.

Die Nachricht, dass den Brauereien die Kohlensäure ausgeht, hat viele Bier- und Limoliebhaber aufgeschreckt. Von Storchenbräu in Pfaffenhausen gibt es nun aber Entwarnung: Auch wenn der Mangel an Kohlensäure noch eine Weile anhalten sollte, muss die Brauerei die Produktion von Bier, Limo und Mineralwasser nicht einschränken. Denn dort gibt es nun eine Alternative zur Abfüllung des Biers mithilfe von Kohlensäure.

