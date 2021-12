Das erste eigene Auto für Ruf Automobile

Plus Ruf Automobile in Pfaffenhausen baut mit dem CTR Anniversary zum ersten Mal einen eigenständigen Supersportwagen. Er ist besonders schnell - und besonders exquisit.

Für viele Unterallgäuer ist die eher unscheinbare Firma am Kreisverkehr in Pfaffenhausen einfach „Porsche-Ruf“. Inhaber Alois Ruf nimmt es schulterzuckend hin. Völlig falsch ist es ja nicht: Immerhin werden hier seit Jahrzehnten Porsches noch schneller und individueller gemacht – oder wie Alois Ruf sagen würde: „veredelt“. Nun aber gibt eine Premiere Anlass dazu, den Spitznamen zu überdenken.