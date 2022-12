Das große Schafkopfturnier "Herz ist Trumpf" ist wieder da

Nach zwei Jahren Pause wird in Pfaffenhausen bei "Herz ist Trumpf" wieder für den guten Zweck gekartelt. Und einen tollen Hauptpreis gibt es auch.

Immer wieder hat in den vergangenen Wochen das Telefon bei Benjamin Adelwarth geläutet, und immer ging es um diese eine große Sache. Und auch persönlich ist er wiederholt darauf angesprochen worden. Die vergangenen zwei Jahre, da sind sich all die Anrufer und Gesprächspartner von Benjamin Adelwarth einig, hat etwas Wichtiges im Jahresverlauf gefehlt: Das große Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“. Jetzt steht der Neustart bevor.

Das Turnier reicht zurück bis in die 70er-Jahre. Es zählt zu den größten in ganz Schwaben. Dessen gesamter Erlös kommt Schwächeren in der Gesellschaft zugute. Coronabedingt musste das Schafkopfturnier ausfallen. „Mei, is des schad“, dass das Turnier mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun schon zum zweiten Mal nicht hat stattfinden können, hat es immer wieder geheißen. Umso größer ist nun die Freude, dass das 37. Turnier in Pfaffenhausen ansteht. Am Vorabend des Feiertags Heilig Drei König, also am Donnerstag, 5. Januar, werden die Schafkopffreunde aus nah und fern wieder nach Pfaffenhausen pilgern. Im Unterschied zu so manch anderem Kartenturnier kommen hier vor allem jene Kartenspieler zusammen, die einen gemütlichen Abend mit netten Gesprächen schätzen.

Zuletzt saßen bei "Herz ist Trumpf" in Pfaffenhausen rund 380 Kartenspieler zum Schafkopfen an den Tischen

Für Benjamin Adelwarth ist es das neunte Turnier, das er und sein Team organisieren. „Ich bin gespannt, wie es wieder anläuft“, sagt er. Die Veranstaltungen im Herbst und Winter waren alle überrannt. Teilweise gab es Besucherrekorde, etwa bei den Weihnachtsmärkten. Die Sehnsucht nach Begegnungen nach der Corona-Pandemie ist offenbar groß. In seiner Brust ringen aber zwei Meinungen um die Oberhand, räumt Adelwarth ein. Denn Corona sei ja noch nicht vorbei, wie er sagt. Gespielt wird ja in sechs bis sieben Spielstätten, je nach Andrang, auf engstem Raum. Und zu einem erheblichen Teil kommen da auch Ältere. Adelwarth setzt hier auf Eigenverantwortung. Jeder solle selbst entscheiden, sagt er.

2020 hat der Veranstalter rund 380 Teilnehmende registriert. Was ihn dabei zuversichtlich gestimmt hat, ist der Umstand, dass wieder mehr Jüngere Lust zum Karteln haben. Die Zahl der 30- bis 40-Jährigen habe spürbar zugenommen.

Bei einem Spielleitertreffen vor ein paar Wochen sind auch mögliche Änderungen diskutiert worden. Eine Idee war, weniger Preise auszuloben, die aber dafür höherwertig zu machen. Das sei dann aber verworfen worden. Denn das Turnier in Pfaffenhausen zeichne nicht zuletzt auch aus, dass jeder Gute gewinnt. Adelwarth ist sicher, dass manche Sponsoren sich auch nur deshalb beteiligen.

Das Schafkopfturnier unterstützt die "Kartei der Not" und die Sabine-Adelwarth-Stiftung

Apropos Unterstützer. Die Unterstützung ist wieder groß, auch wenn das alte Niveau noch nicht ganz erreicht sei. Benjamin Adelwarth will die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um bei dem einen oder anderen noch anzuklopfen. Schließlich dient das Turnier auch einem guten Zweck. Unterstützt wird wie in den Jahren zuvor auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der zweite Teil geht an die Sabine-Adelwarth-Stiftung, die sich der Bekämpfung der Mukoviszidose-Erkrankung verschrieben hat.

Als Hauptpreis winkt wieder ein Motorroller. Auch das ist schon zu einem Markenzeichen des Pfaffenhausener Turniers geworden, das ursprünglich die Freunde Pfaffenhausens ins Leben gerufen haben.

Das Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ findet am Donnerstag, 5. Januar 2023, zum 37. mal in Pfaffenhausen statt. Platzkarten werden von 18 Uhr an im Alten Rathaus ausgegeben. Spielbeginn ist 20 Uhr in sechs bis sieben Gaststätten. Der Erlös kommt der Kartei der Not und der Sabine-Adelwarth-Stiftung zugute.