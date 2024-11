Das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen nimmt Gestalt an

Momentan zeigt sich das neue Feuerwehrhaus in Pfaffenhausen als Baustelle, aber noch in diesem Jahr bekommt der Bau mit einer modernen Holzfassade und großen Toren sein endgültiges Aussehen. Das im Frühjahr begonnene Projekt soll bereits im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Aktuell spricht alles dafür, dass sowohl der Termin für die Fertigstellung als auch die dazugehörige Budgetplanung eingehalten werden können. „Das liegt vor allem an der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten“, so Bürgermeister Thomas Leinauer. Der Markt Pfaffenhausen erhält nicht nur ein neues Zuhause für die Freiwillige Feuerwehr, sondern auch einen „Leuchtturm“ für jegliche Art von Einsätzen rund um Ereignisse wie Hochwasser oder einen Blackout, auf die man vorbereitet sein muss. Im Fokus der Planung und Ausführung steht neben der Nachhaltigkeit nicht nur die Funktionalität des Baus, sondern auch der Mensch, der mit seiner ehrenamtlichen Arbeit im Katastrophenfall wichtige Arbeit leistet. (jakr)

