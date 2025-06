Die B16 zwischen Hausen und Pfaffenhausen ist drei Tage gesperrt

Am Kreisverkehr beim Viehweidhof im Verlauf der B16 müssen noch Arbeiten zum Anschluss an die neue Umgehungsstraße von Hausen vorgenommen werden. Daher ist die Strecke zwischen dem Kreisverkehr beim Viehweidhof und Pfaffenhausen in der Woche bis zum 4. Juli für drei Tage komplett gesperrt. Die Zufahrt zum Gewerbepark von Pfaffenhausen kommend ist frei. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über Salgen. (mz)

