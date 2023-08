Pfaffenhausen

06:00 Uhr

Die Egelhofer Ortsdurchfahrt ist 2023 das größte Projekt

Plus Der Pfaffenhausener Marktrat hat den Haushalt einstimmig verabschiedet. Kämmerer und Bürgermeister sind zufrieden, aber die Gemeinde steht vor großen Aufgaben.

Von Wilhelm Unfried

Ein großes Projekt jagt das nächste in Pfaffenhausen: Derzeit wird die Ortsdurchfahrt Egelhofen neu gemacht, bald steht der Neubau des Feuerwehrhauses an. Noch schaue es bei den Einnahmen der Gemeinde gut aus, erläutert Kämmerer Norman Brechter, der zusammen mit Bürgermeister Thomas Leinauer den Haushalt 2023 im Gespräch mit der Mindelheimer Zeitung vorstellte. Zuvor hatte der Marktrat das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5,8 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen gelistet sind, mit 5,59 Millionen. Erfreulich nannte es Brechter, dass es bei der Gewerbesteuer keine großen Einbrüche geben werde. In diesem Jahr rechne man mit 1,9 Millionen, er habe konservativ gerechnet und liege unter dem tatsächlichen Ansatz von 2022, hier sei die Gewerbesteuer gesprudelt und habe 2,4 Millionen in die Marktkasse gebracht.

