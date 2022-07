Pfaffenhausen

Die Pfaffenhausener Kapitänin verlässt ihr „Schulschiff“

Die Pfaffenhausener Schulleiterin Renate Förner geht in den Ruhestand.

Plus Renate Förner beendet nach 21 Jahren ihre Tätigkeit als Schulleiterin in Pfaffenhausen. Die Fränkin blickt zurückauf ihre Anfänge im Unterallgäu und so manche kuriose Situation, die dem hiesigen Dialekt zu verdanken ist.

Von Ulla Gutmann

Mit 45 Jahren wechselte Renate Förner, die in Kirchheim als Lehrerin tätig war, 2001 nach Pfaffenhausen, zunächst als Konrektorin. 21 Jahre später beendet sie jetzt mit diesem Schuljahr ihre Tätigkeit an der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen, am heutigen Dienstag findet die feierliche Verabschiedung statt.

