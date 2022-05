Pfaffenhausen

07:00 Uhr

Diese Themen sind Bürgermeister-Kandidat Thomas Leinauer wichtig

Plus Beide Gruppierungen in Pfaffenhausen haben den 40-Jährigen nominiert. In seiner Vorstellungsrede hat er bereits erste Punkte genannt, die er als Bürgermeister angehen will.

Von Melanie Lippl

Der Stimmzettel bei der Wahl am 17. Juli in Pfaffenhausen wird nicht leer bleiben. Am Mittwoch haben die CSU/Freien Wähler im Gasthaus zum Goldenen Stern Thomas Leinauer als Bürgermeisterkandidat aufgestellt, am Donnerstag folgte dann seine Nominierung bei der Unabhängigen Bürgergemeinschaft (UBG). Bei den Veranstaltungen stellte er sich vor und sprach über Themen, die ihm wichtig sind.

