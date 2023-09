Pfaffenhausen

18:00 Uhr

Pfaffenhausen bekommt doch keine Flüchtlingsunterkunft

Plus Der Plan, in zwei Hallen im Gewerbegebiet von Pfaffenhausen und Salgen bis zu 170 Geflüchtete unterzubringen, hat für viel Wirbel gesorgt. Nun ist das Vorhaben vom Tisch.

Von Sandra Baumberger

Anfang September hatte ein MZ-Artikel, wonach in zwei Hallen im Interkommunalen Gewerbegebiet von Pfaffenhausen und Salgen bis zu 170 Geflüchtete untergebracht werden könnten, in beiden Gemeinden für einigen Wirbel gesorgt. Wie Horst Sitta, der Besitzer der beiden Hallen, nun in einem Gespräch zusammen mit den beiden Bürgermeistern Thomas Leinauer und Roland Hämmerle mitteilte, habe er von dem Vorhaben jedoch schon Wochen zuvor Abstand genommen. Weil das bis dahin aber weder das Landratsamt noch die Gemeinden wussten, kam es zu der Veröffentlichung, die Sitta nach eigenen Angaben eine Menge Ärger eingebracht hat.

Der Versicherungsmakler berichtet von Aufträgen, die er vergeben hatte und die plötzlich storniert worden seien sowie auch von einem anonymen Schreiben. "Wir wünschen Dir nur das Allerschlechteste, vielleicht werden wir erhört!", heißt es darin unter anderem. Davon lässt er sich zwar nicht einschüchtern, doch mit derartigen Anfeindungen habe er nicht gerechnet. "Nach außen tun die Leute ja immer so sozial, aber wenn's dann so weit ist, dreht sich der Wind."

