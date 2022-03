Ein Betrugsversuch pro Woche ist in der Raiffeisenbank normal

Plus Bankenchef Walter Eberhard hat regelmäßig mit Betrugsdelikten zu tun. Das Vorgehen der jetzt Angeklagten hält er aber für dreist.

Heute beginnt vor dem Landgericht Memmingen ein Mammut-Prozess gegen vier mutmaßliche Bankbetrüger, die Teil einer Bande sein sollen, die deutschlandweit aktiv war. Aufgeflogen sind sie in Loppenhausen und Breitenbrunn, wo sie ihr Glück versuchten – aber an den beiden Bankangestellten scheiterten. Andrea Maier und Margot Zienecker-Unglert erkannten, dass es sich bei dem Mann, der sich als Geschäftsführer ausgab, nicht um den echten Chef der Firma handelte - sie gaben ihm kein Geld und riefen die Polizei, die den Mann und seine mutmaßlichen Komplizen nur kurze Zeit später schnappen konnte.