Ein erster Schritt zur Nachbarschaftshilfe in der Region Pfaffenhausen

Sarah Dannheimer und Katrin Esther Lörch-Merkle von der Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben haben in Pfaffenhausen 20 Personen geschult, damit sie künftig pflegebedürftige Menschen unterstützen können. Nach der Schulung, die acht Unterrichtseinheiten beinhaltet, können die Ehrenamtlichen Menschen ab Pflegegrad eins im Alltag unterstützen und begleiten. Durch diese Schulung kann bei der Pflegekasse der Entlastungsbeitrag in Anspruch genommen werden und die Ehrenamtlichen bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung.

Organisiert wurde die Schulung von der „ILE Zam“ mit den Seniorenbeauftragten der Verwaltungs- und der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhausen. Diese Schulung soll der erste praktische Schritt sein, um eine Nachbarschaftshilfe in der Region zu starten.

Wie die Ehrenamtlichen Pflegebedürfte in Pfaffenhausen unterstützen sollen

Nach den Formalitäten ging es inhaltlich um die Betreuung Pflegebedürftiger. Klar wurde dabei, dass die Ressourcen der Menschen aktiviert werden sollen, damit diese auch weiterhin verfügbar bleiben. Der Satz „Use it or lose it“ ( „Benutze es oder verliere es“) wurde dazu als Merkhilfe genannt: Aufgabe von Ehrenamtlichen soll es nicht sein, Pflegebedürftige zu umsorgen, sondern sie zu aktivieren und Dinge gemeinsam zu erledigen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Notfallwissen wie auch das zugehörige Handeln.

Ein Schwerpunkt des Tages war der Umgang und das Verständnis für Demenzerkrankte. Dazu gehörte auch die Kommunikation mit Augenmerk auf demenzsensible Kommunikation. Gerade diese zwei Schwerpunkte blieb den Teilnehmenden im Gedächtnis und es gab die eine oder andere neue Perspektive. Der letzte Schulungspunkt drehte sich um die Unterstützung der Haushaltsführung.

An einer Schulung zu sogenannten „Ehrenamtlich Tätigen Einzelperson“ kann man auch online teilnehmen. Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben unter www.demenz-pflege-schwaben.de unter dem Punkt Angebote zur Unterstützung im Alltag. (mz)