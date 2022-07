Eine neue Ortsdurchfahrt für Egelhofen und andere Ausgaben

Pfaffenhausen will trotz einiger Investitionen in diesem Jahr ohne neue Kredite auskommen. Überraschend: Corona wirkt sich bislang nicht negativ aus - im Gegenteil.

Unter dem Vorsitz von Zweitem Bürgermeister Michael Gropper hat der Pfaffenhausener Marktrat einstimmig seinen Haushalt verabschiedet. Nach Aussage von Kämmerer Norman Brechter halte man sich in diesem Jahr bei den Investitionen etwas zurück, was eine Entspannung der Finanzlage bringen wird. Größter Brocken bei den Investitionen ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Egelhofen mit 1,2 Millionen. Allerdings gibt es für diese Maßnahme auch Zuschüsse. Im Haushalt sind keine neuen Schulden vorgesehen.

Der Haushalt war schon mehrmals beraten worden, sodass die Schlussabstimmung keine großen Überraschungen brachte. Der Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Posten zusammengefasst sind, schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5,88 Millionen Euro ab. Der Vermögenshaushalt, in dem Investitionen verzeichnet sind, beläuft sich auf vier Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer in Pfaffenhausen war höher als geplant

Wie schon die vorausgehende Rückschau auf den Haushalt 2021 zeigte, entwickelt sich der Markt durchaus positiv. Noch gebe es im Finanzhaushalt keine negativen Folgen der Coronakrise. Als Beispiel nannte Brechter die Gewerbesteuer, die Einnahmen sollen von veranschlagten 1,45 Millionen im vergangenen Jahr auf zwei Millionen klettern. Schon im Haushaltsjahr 2021 sei die Gewerbesteuer nicht nur stabil geblieben, sondern eine halbe Million höher als veranschlagt gewesen. Die erfreuliche Entwicklung zeige sich auch daran, dass vom Verwaltungshaushalt eine Million Euro an den Vermögenshaushalt überführt werden können. Der Schuldenstand wird in diesem Jahr von 2,6 Millionen auf 2,2 Millionen sinken.

Dennoch, so Brechter, plane der Markt auch für die Zukunft. So seien 150.000 Euro für das neue Feuerwehrhaus eingeplant, das am nördlichen Ortsausgang an der B16 entstehen wird. Diese Maßnahme werde den Markt in den nächsten Jahren fordern, immerhin seien 2,8 Millionen zu stemmen.

Am alten Kindergarten in Pfaffenhausen soll eine Tagespflege entstehen

Angestoßen werde auch die Planung für das Areal am alten Kindergarten. Dort sollen wie berichtet soziale Einrichtungen wie eine Tagespflege oder sozialer Wohnungsbau entstehen. Dazu wird es einen Architektenwettbewerb geben.

Damit der Ort sich weiterentwickeln könne, seien weitere 300.000 Euro für Grunderwerb im Haushalt vorgesehen. Der Markt stehe hinter seinen jüngsten Bürgerinnen und Bürgern: Der Kindergarten mit seinen Einrichtungen inklusive Mittagstisch koste die Gemeinde 380.000 Euro.

In diesem Zusammenhang verwies Brechter darauf, dass einige Einrichtungen nicht kostendeckend arbeiten. Das heißt, die Räte werden sich in naher Zukunft auch über Gebührenanpassungen unterhalten müssen. In den kommenden Jahren werde man auch nicht darum herumkommen, einige Brücken zu sanieren, so Brechter weiter, entsprechende Untersuchungen würden anlaufen.

Die wichtigsten Zahlen aus dem Pfaffenhausener Haushalt

Verwaltungshaushalt: 5,87 Millionen Euro

Die wichtigsten Einnahmen:

Grundsteuer A: 31.500 Euro

Grundsteuer B: 228.000 Euro

Gewerbesteuer: 2 Millionen Euro

Anteil Einkommenssteuer: 1,5 Millionen Euro

Schlüsselzuweisungen: 22.000 Euro

Ausgaben:

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1,1 Millionen Euro

Kreisumlage: 1,5 Millionen Euro

Vermögenshaushalt: 4 Millionen Euro

Die wichtigsten Ausgaben: