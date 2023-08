Pfaffenhausen

06:00 Uhr

Eine "Serenade im Sommer" sorgt für gute Stimmung

Plus Zwei sehr unterschiedliche Musikeinlagen gab es bei der Serenade in Pfaffenhausen zu hören - so kam jeder auf seine Kosten.

Von Ulla Gutmann

Nach vier Jahren Pause haben die Freunde Pfaffenhausens wieder eine Serenade organisiert, nach dem Wechsel im Vorstand in einem neuen Format. „Eine Serenade im Sommer“ nannte Vorsitzender Martin Schröder das Motto: ein kühles Getränk genießen, Freunde und Bekannte treffen, dazu ein musikalisches Programm, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.

Die Loimsiader Brass Band trat im Josefsgarten des Dominikus-Ringeisen-Werkes in Pfaffenhausen auf. Acht junge Musiker, die böhmische, traditionelle, aber auch moderne Blasmusik präsentierten. Sie alle spielen auch noch in mindestens einer anderen Blaskapelle und das merkte man am routinierten Umgang mit den Instrumenten, gekonnten Soli und der lockeren Vortragsart, bei der die Freude an der Musik mitschwang. Polkas, ein Marsch, aber auch ein Medley von James Last standen auf dem Programm.

