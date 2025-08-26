Elektrogrill setzt Balkon in Brand

Ein defekter Elektrogrill war am Montagmittag die Ursache für einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pfaffenhausen. Nachbarn entdeckten den Brand, setzten den Notruf ab und begannen direkt mit Löschmaßnahmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich endgültig löschen. Laut Polizei ist es nur dem beherzten Eingreifen der Nachbarn zu verdanken, dass ein schlimmerer Brand verhindert werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Neben der Polizei waren die freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffenhausen, Salgen, Kirchheim und Mindelheim im Einsatz. (mz)
Pfaffenhausen
