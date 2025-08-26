Icon Menü
Pfaffenhausen: Elektrogrill setzt Balkon in Brand

Pfaffenhausen

Elektrogrill setzt Balkon in Brand

Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer und verhinderten Schlimmeres
Von Ulf Lippmann
    Polizei und Feuerwehr waren bei einem Brand in Pfaffenhausen im Einsatz.
    Polizei und Feuerwehr waren bei einem Brand in Pfaffenhausen im Einsatz. Foto: David Inderlied/dpa

    Ein defekter Elektrogrill war am Montagmittag die Ursache für einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pfaffenhausen. Nachbarn entdeckten den Brand, setzten den Notruf ab und begannen direkt mit Löschmaßnahmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich endgültig löschen. Laut Polizei ist es nur dem beherzten Eingreifen der Nachbarn zu verdanken, dass ein schlimmerer Brand verhindert werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Neben der Polizei waren die freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffenhausen, Salgen, Kirchheim und Mindelheim im Einsatz. (mz)

