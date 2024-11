Energieerzeugung vor Ort: Pfaffenhausen tritt Regionalwerk Unterallgäu bei

Derzeit entscheiden viele Gemeinden, ob sie dem Regionalwerk Unterallgäu beitreten wollen. Die Gesellschaft der Gemeinden und des Landkreises soll gemeinsame Projekte im Energiebereich umsetzen. Der Markt Pfaffenhausen, der von Anfang an Interesse bekundet hat, hat nun einstimmig dafür gestimmt, sich zu beteiligen.

Der Marktrat hat die Beteiligungssumme auf 81.562,50 Euro festgelegt, also ab 15 teilnehmenden Gemeinden, wie Bürgermeister Thomas Leinauer erklärt. Da diese laut Landratsamt schon vorliegen, „werden wir bei der Gründung also auf jeden Fall dabei sein". Man habe im Pfaffenhausen „von Anfang an die Hoffnung reingesetzt, dass da etwas Positives entsteht", so Leinauer.