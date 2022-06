Er gibt in Pfaffenhausen Oldtimern aus der ganzen Welt ein neues Leben

Hans Lampert sorgt seit Jahrzehnten bei der Firma Ruf in Pfaffenhausen dafür, dass Oldtimer wieder aussehen wie neu. Bis es so weit ist, brauchen deren Besitzer aber mitunter starke Nerven.

Der Porsche, oder besser das, was noch davon übrig ist, sieht einigermaßen bemitleidenswert aus. Der Lack ist komplett ab und die nackte Karosserie mit so vielen Scharten übersät, dass es aussieht, als hätte der Wagen ganz schlimm Akne gehabt. Kaum zu glauben, dass es sich dabei trotzdem um einen wertvollen Oldtimer handeln soll. Noch weniger kann man glauben, dass er in einigen Monaten wieder so aussehen wird, wie er vor rund 50 Jahren vom Band gelaufen ist. Und zwar, darauf legt Hans Lampert mindestens so viel wert wie sein Chef Alois Ruf von der gleichnamigen Firma in Pfaffenhausen, genau so, bis auf die kleinste Schraube. Denn Hans Lampert kennt jede davon – und auch jedes andere der rund 5000 Teile, die in einem Porsche von damals verbaut sind.

Der Schöneberger hat 1973 seine Ausbildung als Kfz-Mechaniker bei Ruf in Pfaffenhausen begonnen und dort die Autos als Neuwagen kennengelernt, die jetzt als Oldtimer zu ihm zurückkehren. „Die haben mich schon immer mehr fasziniert als neue Autos“, sagt er und umrundet dabei die Karosserie eines Porsches 911, Baujahr 1973. Der schwarze Lack glänzt, der Rest ist noch weniger glanzvoll: Der Teppich, die Bespannung des Himmels, die Sitze, kurz die gesamte Innenausstattung fehlt noch, von all den Leitungen und Kabeln, dem Motor und den Rädern ganz zu schweigen.

Als ein originalgetreuer Teppich für den Porsche nicht aufzutreiben war, ließ Alois Ruf kurzerhand einen weben

Vor Hans Lampert und seinen Kollegen liegt also noch viel Arbeit. Und zwar jede Menge Handarbeit, weil etliche Teile von damals längst nicht mehr hergestellt werden. „Die Kabelstränge gibt’s nicht mehr zu kaufen, die muss man selber wickeln“, nennt der 63-Jährige ein Beispiel. Hinzu kommt die Detektivarbeit, Stoffe oder Leder aufzustöbern, die exakt dem früheren Originalteil entsprechen.

Für ein Porsche 356 Cabrio ist er gerade auf der Suche nach dem roten Leder, das zwischen der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett angebracht war. „Aber da findet sich schon was“, ist sich Hans Lampert sicher. Und wenn nicht, wird Alois Ruf eine Firma auftun, die das Gesuchte für ihn herstellt. So wie damals, als ein originalgetreuer Teppich partout nicht aufzutreiben war und ihn Alois Ruf schließlich eigens weben ließ. Wie er auszusehen hat, wissen er und Hans Lampert nicht nur aus langjähriger Erfahrung, sondern auch dank der „Geburtsurkunde“, die man bei Porsche für jedes Fahrzeug anfordern kann und in der die Ausstattung aufgelistet ist.

Kurt Hayati (links) und Nicolas Städter verpassen dem Karosserie-Gerippe in der Spenglerei einen neuen Unterboden. Foto: Sandra Baumberger

Manche Kunden und Kundinnen wünschen jedoch gar keine originalgetreue Restaurierung, sondern haben eigene Vorstellungen, wie ihr Oldtimer nach der Schönheitskur aussehen soll. Mitunter sehr eigene. „Einer wollte, dass die Sitze mit Wildschweinleder bezogen werden, an dem die Borsten noch dran sind. Das war was ganz Ausgefallenes“, erinnert sich Hans Lampert und schiebt mit einem Grinsen hinterher: „Das hat furchtbar ausgeschaut. Aber der Kunde ist König.“

Der stellt seinen Flitzer in der Regel nicht einfach in Pfaffenhausen ab und holt ihn nach gut einem Jahr runderneuert wieder ab, sondern begleitet die jeweiligen Restaurierungsschritte – was durchaus schmerzhaft sein kann.

Die Restaurierung der Oldtimer kostet durchschnittlich zwischen 200.000 und 300.000 Euro

Denn egal wie gut der Wagen stellenweise noch erhalten ist: Er wird komplett auseinandergenommen. Auch der Lack kommt ab, um jeden noch so kleinen Rostfleck darunter aufspüren und in der hauseigenen Spenglerei neue Teile hineinschweißen zu können. Wenn die stolzen Besitzer, die übrigens aus der ganzen Welt nach Pfaffenhausen kommen, ihr Prachtstück dann zum ersten Mal in diesem Rohzustand sehen und nicht wiedererkennen, reagieren sie bisweilen schon ein bisschen schockiert, sagt Lampert. „Aber das legt sich. Die wissen ja, was draus wird.“

Sie hängen an den Fahrzeugen, die oft mit Erinnerungen verbunden sind: mit dem ersten Schultag zum Beispiel oder auch dem ersten Kuss. Von dem schwarzen Porsche 911 weiß Lampert nur, dass sein Besitzer ihm pünktlich zum 50. Geburtstag des Autos ein zweites Leben schenkt, „damit er noch mal 50 Jahre hält“. Dafür ist er bereit, zwischen 200.000 und 300.000 Euro auszugeben. „Das Auto selber hat früher 35.000 Mark gekostet“, sagt Lampert und lässt das einfach mal so stehen.

Keine Frage, der Lack dieses Porsches ist definitiv ab. Das ist aber kein Makel, sondern Teil der Schönheitskur, die er in den kommenden Monaten durchläuft. Foto: Sandra Baumberger

In den vergangenen fast 50 Jahren hat er schätzungsweise 45 Autos restauriert, darunter sechs besonders wertvolle Porsche 901. In der Halle nebenan steht schon der nächste Oldtimer in der Warteschlange, ein Modell in Auberginen-Lila. Aber um den werden sich die Kollegen kümmern. Lampert geht nämlich in wenigen Wochen in den Ruhestand. Wobei: „Ganz aufhören kann man ja nicht. Von Vollgas auf Null, das geht nicht.“

Zuhause in der Garage harrt sein eigener Porsche 911 schon seit gut 20 Jahren der Restaurierung

Falls die Kollegen ihn brauchen, helfe er gern. Wenn er denn Zeit hat. Zuallererst will er sich nämlich um seine fünf Enkelinnen kümmern. Außerdem hat seine Frau schon vor Jahren die Tankstelle direkt neben dem Autohaus Ruf gepachtet. Da ist er von seiner bisherigen Wirkungsstätte zwar nur wenige Meter entfernt, aber eben auch eingespannt. Und zu guter Letzt steht in seiner eigenen Garage auch noch ein Porsche 911, der eine Generalüberholung vertragen könnte. „Das sag' ich schon seit 20 Jahren, dass ich den in der Rente restauriere“, sagt Lampert und lacht.

Das Zusammenschrauben der Autos macht ihm definitiv mehr Spaß als das Zerlegen. Das Tollste aber ist „natürlich die letzte Probefahrt, bevor das Auto wieder abgeholt wird“. Gerast wird dabei aber nicht. „Das ist ja keine Rennmaschine. Da geht’s nicht ums Schnellfahren, sondern um den Spaß.“

Das Goggomobil, in dem auch seine Enkelinnen Johanna, Sophia, Lena, Mia und Clara gerne mitfahren, hat Hans Lampert natürlich ebenfalls selbst restauriert. Foto: Tatzel

Und den hat Hans Lampert auch mit seinem Goggomobil, mit dem er wieder beim Oldtimer-Treffen in Mindelheim am Pfingstsonntag dabei sein wird. Im Alltag ist der zweifache Vater jedoch mit einem weniger auffälligen Auto unterwegs. „Da tut’s auch mein verrosteter Opel Astra.“

Am Pfingstsonntag findet wieder das Oldtimertreffen auf dem Mindelheimer Marienplatz statt

Nach zweijähriger Pause veranstalten die „Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim am Pfingstsonntag, 5. Juni, wieder ein Oldtimertreffen auf dem Marienplatz. 2021 hätten die Oldtimerfreunde ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert.

Auf dem Marienplatz präsentieren die Mitglieder ihre Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Autos, Traktoren und Lastwagen. Aber auch Nicht-Mitglieder dürfen ihre Oldtimer zur Schau stellen: Zugelassen sind Autos, Motorräder und Lastwagen bis Baujahr 1975 sowie Traktoren bis Baujahr 1960.

Die Oldtimer sind von 10 bis 16 Uhr auf dem Marienplatz zu bestaunen. Außerdem gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie Getränke.