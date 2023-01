Erfolgloser Einbrecher richtet in Pfaffenhausen großen Schaden an

Ein Unbekannter demoliert zwei Türen eines Supermarktes, schafft es aber nicht, ins Gebäude zu kommen.

Einen Einbruchsversuch meldet die Polizei aus Pfaffenhausen. Am späten Samstagabend hat dort eine Person mit einer Stange mehrfach gegen die Eingangstür eines Supermarktes in der Krumbacher Straße geschlagen, um sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Die Tür hielt jedoch stand. Auch an einem Nebeneingang schlug der erfolglose Einbrecher noch einmal zu, ehe er sich aus dem Staub machte.

Wer hat etwas vom Einbruchsversuch in Pfaffenhausen mitbekommen?

Den angerichteten Schaden beziffert de Polizei auf rund 15.000 Euro. Es werden nun Zeugen gesucht, die am Silvesterabend etwas Verdächtiges beobachtet haben. (mz)