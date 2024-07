Firma Lutzenberger ehrt langjährige Mitarbeitende

In der neuen Halle auf dem Betriebsgelände in Pfaffenhausen feierte die Bauunternehmung Xaver Lutzenberger ihr Sommerfest „Lutzivent“. Steffen Lutzenberger (Dritter von links) von der Geschäftsleitung dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz sowie den Helferinnen und Helfern bei der Vorbereitung des Festes. Auch Mitglieder der Pfaffelonia und der Wasastecher waren eingebunden. Steffen Lutzenberger sprach von einem „schwierigen Umfeld sowohl im Tief- als auch im Hochbau“ im vergangenen Geschäftsjahr und blickte zurück auf zahlreiche Aufträge, die alle gut gemeistert wurden. Das wichtigste aktuelle regionale Projekt ist die B 16/Ortsumfahrung Hausen. Tobias (links), Franz (Drittervon rechts) und Markus Lutzenberger (rechts), Mitglieder der Geschäftsleitung, schlossen sich den Dankesworten an und nahmen gemeinsam die Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Die Musikkapelle Hausen (im Hintergrund) sorgte für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung. Das Bild zeigt Richard Schedel und Franz Müller (jeweils 35 Jahre), Rainer Goldstein und Thomas Wiedemann (je 30 Jahre), Georg Birkle, Hermann Götzfried, Johann Kerler, Tanja Ruf und Markus Zugmaier (je 25 Jahre), Gabor Csides, Max Dolp, Georg Merz, Josef Möst, Robert Müller, Walter Obenauer und Anja Schauz (jeweils 20 Jahre) sowie Stefan Lutzenberger (zehn Jahre). Nicht auf dem Bild sind Felix Klenk (zehn Jahre), Christian Landsberger und Michael Schüßler (je 20 Jahre), Thomas Konrad, Bernhard Merk und Jörg Vasel (je 25 Jahre), Kuno Raith, Manfred Schuster und Peter Strobl (je 30 Jahre), Georg Rammp (35 Jahre) und Christian Eckhard (40 Jahre).

