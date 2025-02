Geldbeutel im Supermarkt gestohlen

Als eine 79-jährige Frau am Freitagvormittag beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Mindelheimer Straße in Pfaffenhausen einkaufte, wurde ihr in einem unbeobachteten Moment der Frau der Geldbeutel mit rund 300 Euro aus der Handtasche gestohlen. Wer das Geld gestohlen hat, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegengenommen. (mz)

