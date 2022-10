Gibt es bald Fernwärme in Pfaffenhausen?

Alfons Kerler vom Viehweidhof bei Hausen würde gerne zum Energieversorger für Pfaffenhausen werden.

Das Interesse an einem Fernwärmeprojekt für Pfaffenhausen war groß: Alfons Kerler vom Viehweidhof, sein technischer Leiter Stefan Lutzenberger und Klaus Jäckle aus Edelstetten stellten das Projekt in der gut besuchten Schulaula vor. Klaus Jäckle betreibt seit 2008 ein Fernwärmenetz in seinem Heimatort, an das mittlerweile 90 Prozent der Haushalte angeschlossen sind.

Gestiegene Preise und die Sorge, dass es zu weiteren Engpässen bei der Lieferung von Rohstoffen wie Öl oder Gas kommen könnte, dazu gesetzliche Regelungen zum Einhalten der CO2-Grenzwerte erhöhen den Druck auf Privatleute sowie Firmen, sich Gedanken über neue Energiequellen zu machen. Wer noch eine alte Ölheizung im Haus hat, ist sowieso gezwungen sich zu überlegen, wie er diese bis 2026 ersetzen möchte.

Die Anlage bei Hausen soll auf vier Blockheizkraftwerke ausgebaut werden

Bereits seit 2013 betreibt die Familie Kerler eine Biogasanlage und für diese liefern mittlerweile mehr als 1000 Rinder mit der Gülle 85 Prozent der Rohstoffe. Dazu kommen 6,5 Prozent Mist, 6,7 Prozent Mais und 1,8 Prozent Gras. Geplant ist der Ausbau der Anlage auf vier Blockheizkraftwerke, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Sie sollen wie die bereits bestehenden Solaranlagen, die ebenfalls erweitert werden sollen, auch Strom erzeugen. Neben der Solarthermie und Biogasproduktion wird die Anlage durch eine Hackschnitzelheizung ergänzt. Eine Notversorgung über eine mobile Ölheizung soll die hundertprozentige Garantie für eine dauerhafte Wärmeversorgung bieten. Das war Pfaffenhausens Bürgermeister Thomas Leinauer auch wichtig: Der Vorschlag sei durchdacht, Lieferengpässe sollten auch auf Dauer ausgeschlossen sein.

Benjamin Scheifele, Beauftragter für Energie im Gemeinderat, hatte sich besonders dafür eingesetzt, es den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, beim Heizen neue Wege zu gehen. Denn wie Klaus Jäckle aufzählte, biete die Fernwärme zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizsystemen. Sie sei platzsparend, komme ohne Wartung und Kaminkehrer aus und steigere den Wert der Immobilie. Während die CO2-Steuer für Heizöl und Erdgas in den nächsten Jahren immer weiter steige, blieben die Preise für die Pfaffenhauser Fernwärme zunächst für drei Jahre gleich, so Jäckle. Danach werden sie an die dann üblichen Preise für Strom und Hackschnitzel sowie die Inflation angepasst. Auch einen Vergleich der voraussichtlichen Preise für Erdöl und die Fernwärme hatte Klaus Jäckle dabei: Für ein Einfamilienhaus aus den 70er-Jahren rechnet er bei einer Ölheizung mit Vollkosten von 4650 Euro pro Jahr, bei der Nahwärme mit 3968 Euro.

Die ersten Wärmeleitungen könnten Anfang 2024 in Betrieb genommen werden

Auch die weitere Vorgehensweise wurde aufgezeigt: Bis Freitag, 11. November, können die Bürgerinnen und Bürger ihr Interesse bei der Nahwärme Pfaffenhausen per E-Mail an NWPfaffenhausen@gmx.de bekunden und ein Formular ausfüllen, in dem sie unter anderem ihren bisherigen Verbrauch, die Gebäudegröße und die bisherige Heizungsart eintragen. Danach wird ein möglicher Streckenverlauf der isolierten Wärmeleitungen geplant und die Investition kalkuliert. Bei einer weiteren Infoveranstaltung sollen Daten und Preise dann konkretisiert werden und die Interessentinnen und Interessenten müssen verbindlich zusagen.

Nach der Genehmigung von Bauantrag und Fördergeldern könnten voraussichtlich Anfang 2024 die ersten Wärmeleitungen in Betrieb genommen werden, die komplette Wärmeversorgung aller Kunden sollte 2025 gewährleistet sein.

Bürgermeister Thomas Leinauer betonte, dass er den Bürgern die Fernwärme gerne anbieten würde – wenn die Mehrheit dafür sei. Dann unterstütze die Gemeinde die Planung und Umsetzung und sei auch bereit, öffentlichen Grund für die Verlegung der Leitungen zur Verfügung zu stellen.

Zunächst kann das Fernwärmenetz nur im Bereich südlich der Hauptstraße, inklusive Gewerbepark Pfaffenhausen-Salgen, verlegt werden. Läuft hier alles rund, würde über die Erweiterung nachgedacht.