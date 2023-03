Pfaffenhausen

Großaufgebot an Feuerwehren rückt zu Brand in Hackschnitzel-Silo aus

In einem Silo für Hackschnitzel in Pfaffenhausen hat es am Dienstagabend gebrannt. Zahlreiche Feuerwehren rückten an und konnten Schlimmeres verhindern.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus Pfaffenhausen, Loppenhausen, Breitenbrunn, Salgen, Mindelheim und Kirchheim ist am frühen Dienstagabend nach Pfaffenhausen ausgerückt. Grund war ein Brand in einem Silo. Laut Polizei hatten sich in der Förderschnecke einer Hackschnitzelheizung Hackschnitzel entzündet - der Brand drohte, in das angrenzende Hackschnitzelsilo überzugehen. Die Feuerwehren verhinderten einen Großbrand in Pfaffenhausen Die zahlreichen Einsatzkräfte konnten einen solchen Großbrand glücklicherweise verhindern. Neben 111 Feuerwehrleuten war laut Polizeiangaben zudem ein Fachberater des THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus. Der Schaden liege bei rund 17.500 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)

