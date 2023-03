Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen wird digitaler

Plus Der Schulverband Pfaffenhausen steckt fast 200.000 Euro in die digitale Ausstattung der Schule. Davon profitieren auch die Kinder und Jugendlichen direkt.

Der Schulverband Pfaffenhausen bekommt jede Menge Geld vom Freistaat, wenn er in die digitale Ausstattung der Grund- und Mittelschule investiert: 176.000 Euro gibt es im Rahmen des "Digitalpakt Schule", wie Kämmerer Norman Brechter erklärt. Damit ist der Großteil der geplanten Investitionen in Höhe von rund 200.000 Euro finanziert, den Rest von knapp 24.000 Euro übernehmen die Gemeinden des Schulverbands Pfaffenhausen, Breitenbrunn, Salgen und Oberrieden. Doch was wird konkret mit dem Geld angeschafft?

Geplant ist, in das hausinterne Leitungs- und WLAN-Netz zu investieren, aber auch in digitale Tafeln, wie Brechter auf Nachfrage unserer Redaktion ausführt. Zudem sollen Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler beschafft werden.

Das sind die kleinen Investitionen in die Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen

Hinzu kommen in diesem Jahr weitere Investitionen in die Schule und alles, was dazugehört, die in der Summe rund 15.000 Euro ausmachen: Dazu zählen ein neuer Geschirrspüler für die Schulküche, eine Ständerbohrmaschine für den Werkunterricht und mobile Wände für einen besseren Schallschutz der Offenen Ganztagsbetreuung. Auf dem Außengelände gibt es weitere kleine Veränderungen, zudem wird der Sportplatzbelag erneuert.

Rund 22.000 Euro sind für die Überdachung und Abdichtung des Kellerabgangs veranschlagt. Und 238.000 Euro Schulden wird der Schulverband in diesem Jahr tilgen, kündigte Brechter an.

Ein neuer Vorsitzender des Schulverbands Pfaffenhausen

Nachdem die sechsjährige Amtszeit des bisherigen Vorsitzenden Hubert Schröther zu Ende ist, wurde neu gewählt: Neuer Schulverbandsvorsitzender ist der Pfaffenhausener Bürgermeister Thomas Leinauer, sein Stellvertreter wurde der Breitenbrunner Gemeinderat Johannes Maier.