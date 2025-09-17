Icon Menü
Pfaffenhausen: Grundschule Pfaffenhausen 1a

Pfaffenhausen

Grundschule Pfaffenhausen 1a

Erster Schultag an den Grundschulen
Von Valerie Mesenburg und Franziska Biechele für Grundschule und Mittelschule Pfaffenhausen
    Klasse 1a
    Klasse 1a Foto: Valerie Mesenburg

    Lehrerin Petra Peter und Lehramtsanwärterin Viktoria Illig freuen sich auf die Zeit mit den Kindern der Klasse 1a in Pfaffenhausen. Es sind: Lukas Calaon, Pius Ellenrieder, Leonie Grünwald, Anni Hampp, Björn Kaplan, Thomas Kerler, Sophie Kienle, Jakob Klughammer, Maximilian Klughammer, Leopold Kocher, Lilly Kocher, Louisa Ledermann, Mathilda Lidel, Leopold Lutzenberger, Lotte Madlehner, Rafael Meixner, Ludwig Morhard, Noah Moser, Philip Saji, Valentina Schmid, Viktoria Schmid, Karwan Sleman, Emilio Vadurro, Paul Ziegler.

