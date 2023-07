Heckscheibe in Pfaffenhausen durch Dachziegel zerstört

Zeugen melden die zerstörte Heckscheibe in Pfaffnehausen bei der Polizei. Die Ursache muss noch geklärt werden.

Zeigen teilten der Polizei am Dienstag mit, dass in der Hauptstraße in Pfaffenhausen bei einem geparkten Auto die Heckscheibe durch einen Dachziegel zerschlagen wurde. Ob es sich hier um einen älteren Schaden nach dem Unwetter der vergangenen Woche oder auch eine mutwillige Sachbeschädigung handelt, ist laut Polizei derzeit nicht klar. Die Beamten informierten die Fahrzeughalterin über den Schaden. (mz)