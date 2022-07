Hund greift Mutter und Kind an und beißt mehrfach zu

In Pfaffenhausen ist ein Hund aus einem Anwesen gelaufen und hat eine Frau und ihre fünfjährige Tochter unvermittelt angegriffen. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Schwer verletzt worden ist eine Fünfjährige, die am Donnerstag in Pfaffenhausen von einem Hund angegriffen wurde. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Mutter des Mädchens ihre Tochter gegen 13 Uhr vom Kindergarten abgeholt. Während die beiden die Burgstraße entlanggingen, kam laut Polizei ein Hütehund aus einem Anwesen und griff die Fünfjährige unvermittelt. an. Er biss das Mädchen mehrmals und verletzte es dabei schwer. Der Mutter biss das Tier ins Bein.

Der Hund und seine Haltung werden begutachtet

Nachdem der Hund von ihnen abgelassen hatte, flüchteten Mutter und Kind und begaben sich zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Arzt informierte die Polizei, die den Hundehalter ermittelte und sicherstellte, dass der Hund sofort sicher verwahrt wird.

Die Polizeiinspektion Mindelheim verständigte die Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen sowie die Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, damit in enger Absprache der Hund und seine Haltung sofort begutachtet und Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Gegen den Hundehalter wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (mz)