In Pfaffenhausen geht eine Ära zu Ende

Nach 128 Jahren wird der Konvent der St. Josefskongregation in Pfaffenhausen offiziell geschlossen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan ist in Pfaffenhausen eine Epoche zu Ende gegangen: Bewohnerinnen und Bewohner der Wohneinrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen, Anwohner, Politiker und geistliche Würdenträger haben sich von den Schwestern der St. Josefskongregation verabschiedet und ihnen für ihr wertvolles Wirken an Menschen mit Behinderung gedankt. Nach 128 Jahren wurde der Konvent damit offiziell geschlossen.

„Mit dem Umzug der Schwestern geht am Ort Pfaffenhausen und für das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) im Landkreis Unterallgäu ein jahrzehntelanges unmittelbares geistliches und ganz lebenspraktisches klösterliches Wirken zu Ende“, sagte der Gesamtleiter der DRW-Region Unterallgäu, Elmar Müller. „Dies ist ein bedeutender Einschnitt in der 128-jährigen Geschichte des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen.“

Zuletzt haben in dem Kloster in Pfaffenhausen nur noch zwei Schwestern gelebt

Das Jahr 1894 markiert den offiziellen Start des „Blindenheims“ in Pfaffenhausen. Bereits 1891 hatte Dominikus Ringeisen unter anderem mithilfe eines Kredits der Sparkasse Pfaffenhausen das ehemalige Priesterseminar in der Regens-Rößle-Straße erworben, das freilich noch einige Zeit – mit großer Unterstützung durch die Schwestern – renoviert und umgebaut werden musste. Ein Chronist schreibt, dass die Arbeit der ersten Schwestern in Pfaffenhausen „monatelang in Putzen und Hilfsarbeiten für die Maurer“ bestanden habe. Im Februar 1894 – noch drei Jahre vor der offiziellen Gründung der St. Josefskongregation – übersiedelten schließlich die ersten 26 blinden Frauen von Ursberg nach Pfaffenhausen.

Noch heute liegt dort der Schwerpunkt der Arbeit des DRW auf Menschen mit Sehschädigung und Blindheit. Zuletzt lebten im Konvent Pfaffenhausen noch zwei Schwestern: Schwester Misericordia und Schwester Sara. Mit ihnen zog Pater Josef Jochem nach Ursberg um, wo er am 6. Juli mit 93 Jahren verstarb.

Die Schwestern der St. Josefskongregation haben mit ihrem Einsatz in Pfaffenhausen tiefe Spuren hinterlassen

Die Schwestern haben in der Gemeinde tiefe Spuren hinterlassen. Wie in den Reden mehrfach hervorgehoben wurde, war der Konvent ein Ort, an dem Menschen zusammenlebten, arbeiteten, aufeinander achteten sowie in ihrer Verschiedenheit vorbildlich bereichernd wirkten. Die Schwestern brachten sich aktiv in der Marktgemeinde ein und beteiligten sich auch am gesellschaftlichen Leben. Die Klosterfrauen erwiesen sich auch immer wieder als geschätzte Gesprächspartnerinnen, als Förderinnen von Musik und Theater sowie als fachkundige Spezialistinnen in gesellschaftlichen Fragen – von der Krankenbetreuung, als Erzieherinnen, Gärtnerinnen bis hin zur klösterlichen Landwirtschaft mit Viehhaltung.

Hausseelsorger Daniel Michael Schmitt, der stellvertretende Landrat Michael Helfert und Bürgermeister Thomas Leinauer würdigten die große Rolle des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen und in der ganzen Region. Auch Generaloberin Schwester Katharina Wildenauer aus Ursberg bedankte sich für das gute Miteinander von Orden, Convent und Markt Pfaffenhausen. Sie schlug einen beeindruckenden Bogen von den Anfängen über die Blütezeit des Ordens bis in unsere Zeit, wo Konvent-Schließungen und Nachwuchsmangel in den Klöstern an deren Zukunft zweifeln lassen. (hlz, mz)