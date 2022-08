Pfaffenhausen

12:00 Uhr

Pfaffenhausens neuer Bürgermeister Leinauer spricht über die größten Projekte

Der Stuhl im Bürgermeisterbüro in Pfaffenhausen ist seit Juli wieder besetzt: Thomas Leinauer musste sich schnell in viele Themen des Marktes einarbeiten.

Plus Thomas Leinauer ist seit gut einem Monat Bürgermeister in Pfaffenhausen - und wurde quasi ins kalte Wasser geworfen. Nun äußert er sich zum aktuellen Stand der brisantesten Themen.

Von Melanie Lippl

Eine Digitaluhr so groß wie ein Din-A4-Blatt steht auf dem Sideboard neben dem Schreibtisch. „Zeitmanagement ist sehr wichtig“, erklärt Thomas Leinauer, der seit gut einem Monat Bürgermeister von Pfaffenhausen ist. Am 17. Juli wurde er gewählt, zwei Tage später ging es los – und zwar richtig. „Der Terminkalender im Juli war gut gefüllt“, sagt der 40-Jährige. Viele Veranstaltungen fanden statt, aber auch zahlreiche Gespräche über Projekte im Ort. „Viele haben gewartet, bis der Stuhl wieder offiziell besetzt ist“, so Leinauers Eindruck. Dass es so schnell und unmittelbar losging, hat ihn dann doch etwas erstaunt. Und so kann er über den aktuellen Stand der wichtigsten Pfaffenhausener Projekte bereits etwas sagen:

