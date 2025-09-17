Klasse 1b, Grundschule Pfaffenhausen

In der 1b in Pfaffenhausen begrüßte Lehrerin Christiana Gollmitzer folgende Kinder: Rejana Bajra, Fabian Beckenbauer, Paul Cristut. Leon Egger, Veronika Eisenschmid, Bella Faschingbauer, Lea Frei, Mateo Fritsche, Ludwig Hämmerle, Pius Heintz, Konstantin Hofer, Jonas Jocham, Bardh Kryeziu, Mia Lampert, Loena Miroci, Laura Prasser, Gaia Qesari, Hannes Riedmiller, Maya Scheck, Sophia Schilling, Henry Schuster, Felix Settele, Natalie Todaj, Alessio Wagner.
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden