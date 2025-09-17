Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Pfaffenhausen: Klasse 1b, Grundschule Pfaffenhausen

Pfaffenhausen

Klasse 1b, Grundschule Pfaffenhausen

Erster Schultag an den Grundschulen
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Klasse 1b
    Klasse 1b Foto: Valerie Mesenburg

    In der 1b in Pfaffenhausen begrüßte Lehrerin Christiana Gollmitzer folgende Kinder: Rejana Bajra, Fabian Beckenbauer, Paul Cristut. Leon Egger, Veronika Eisenschmid, Bella Faschingbauer, Lea Frei, Mateo Fritsche, Ludwig Hämmerle, Pius Heintz, Konstantin Hofer, Jonas Jocham, Bardh Kryeziu, Mia Lampert, Loena Miroci, Laura Prasser, Gaia Qesari, Hannes Riedmiller, Maya Scheck, Sophia Schilling, Henry Schuster, Felix Settele, Natalie Todaj, Alessio Wagner.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden