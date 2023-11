Pfaffenhausen

Hund beißt kleines Mädchen: Nun wird der Besitzer verurteilt

In Pfaffenhausen hat ein Hund eine Mutter und ihre Tochter angegriffen. Nun muss sich der Besitzer vor Gericht verantworten.

Plus Ein Hund greift in Pfaffenhausen ein Kind und seine Mutter an. Nun steht der Halter des Hundes wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Sie ist mit ihrer Tochter auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause, als plötzlich ein großer Hund auf sie zuläuft. Er bellt, geht auf ihre Tochter los. Immer wieder versucht er nach ihrer Tochter zu schnappen. Ihre Tochter schreit und versteckt sich hinter ihr. Sie versucht sie zu schützen, ruft "Nein, nein!" doch der Hund hört nicht. Er beißt ihr in die Wade, ihrer Tochter ins Gesicht. Ihre Tochter wird außerdem an Rücken und Gesäß verletzt, Bilder zeigen ihr zerrissenes Kleid. Etwa zehn Minuten dauerte der Vorfall im vergangenen Juli, erzählt die Mutter am Mittwoch vor dem Amtsgericht Memmingen. Sie ist als Zeugin im Prozess gegen den Hundebesitzer geladen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den damals 19-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Sie wirft ihm vor, den Hund unbeaufsichtigt im Garten laufen gelassen zu haben. Dieser konnte durch das geöffnete Hoftor auf die Straße laufen und Mutter und Tochter anfallen. Der Besitzer des Hundes habe damit seine Aufsichtspflicht verletzt und sich der fahrlässigen Körperverletzung strafbar gemacht, so die Staatsanwaltschaft.

