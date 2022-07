Trauer um Pfarrer Gebhard Gomm

Der Gesitliche war einst auch im Unterallgäu tätig.

Der Ruhestands-Geistliche Gebhard Gomm, der auch im Unterallgäu tätig war, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Pfarrer Gomm, der aus einer gläubigen Familie stammt , die neben ihm noch zwei Geistliche – darunter seinen Zwillingsbruder – hervorbrachte, war nach seiner Priesterweihe im Jahre 1970 in mehreren Pfarreien tätig.

Die erste Pfarrstelle von Gebhard Gomm war in Pfaffenhausen

So wirkte er ab 1975 als Benefiziat in Mindelheim, um 1977 seine erste Pfarrstelle in der Pfarrei Sankt Stephan in Pfaffenhausen anzutreten. Ab 1985 war Gebhard Gomm Pfarrer in Nördlingen, ehe es ihn als geborenen Oberallgäuer wieder zurück in seine Heimat zog. 16 Jahre lang wirkte Gebhard Gomm als Pfarrer in Wiggensbach. Nach seiner Emeritierung im Jahr 2013 verbrachte er den Ruhestand zunächst in Sonthofen. Am 1. Juli verstarb nun der geschätzte Geistliche in Wiggensbach, wo er am Donnerstag, 7. Juli, um 14 Uhr, zu Grabe getragen wird. (hlz)