Mofa rutscht auf Ölspur: Fahrer verletzt

Ein 16-Jähriger stürzt mit seinem Mofa und verletzt sich an beiden Beinen. Das Mofa rutscht auf einer Ölspur weg.

Bei einem Verkehrsunfall in Pfaffenhausen ist am Donnerstagmorgen ein 16-jähriger Mofa-Fahrer verletzt worden. Laut Polizei war er von Weilbach in Richtung Pfaffenhausen unterwegs. Als er kurz vor der Abzweigung zur B16 bremste, verlor er auf einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Mofa rutsche weg und stürzte um. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt. Mit Schürfwunden an beiden Beinen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer die Ölspur verursacht haben könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850-0 zu melden. (mz)